موعد تشغيل قطار تالجو الإسباني.. سعر التذكرة يبدأ من 150 جنيها

قال المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه يجرى تشغيل قطار تالجو الإسباني تجريبيا الأسبوع المقبل، موضحا أن المسافة من القاهرة للإسكندرية تقطع ساعة و20 دقيقة، وذلك خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، على «ETC» الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور.

القطار الإسباني تالجو ما زال في التجارب

وأضاف أن القطار الإسباني تالجو ما زال في التجارب وسينطلق بداية من شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن أعمال دخول القطار الروسي بدأت في محافظات الصعيد، ولأول مرة سينطلق قطار روسي درجة ثالثة مكيفة في أسوان،« قطار تالجو الإسباني يجرى اختباره في الوقت الحالي، ويمر بعدة اختبارات من أجل التأكد من سلامة المواطنين قبل تشغيله في الفترة المقبلة».

قطار تالجو الإسباني سيبدأ تشغيله في بداية نوفمبر المقبل

وأوضح أن سعر تذكرة قطار تالجو الإسباني من القاهرة الى الاسكندرية بـ200 جنيه الدرجة الأولى، و150 جنيها للدرجة الثانية.

قطارات تالجو مجهزة بمقاعد خاصة لذوى الهمم

وأشار إلى أن قطارات تالجو مجهزة بمقاعد خاصة لذوي الهمم، وكان مسموحا لهم بركوب القطارات مجانا، لكن بعد دخول العربات الروسي إلى الخدمة وتفعيل الحجز المسبق، سقطت الإعفاءات عن كل الفئات، فقرر وزير النقل صرف تذاكر لذوي الهمم ومرافقيهم بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.

وأردف أنه جرى إنفاق 87 مليار جنيه لتطوير المنظومة، والدولة أسقطت ديون الهيئة المقدرة بـ80 مليار جنيه، والآن الهيئة وصلت لمرحلة التعادل بين الإنفاق والعائد، والعام المقبل نتوقع تحقيق مكاسب، موضحًا أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر كانت تعاني السنوات الأخيرة نقصا في العمالة، والرئيس السيسي وافق على إضافة ألف فني في السكة الحديد بسبب العجز الشديد.

وأكد أن الخدمة في قطار النوم بها بعض القصور ونحاول معالجة الأمر باستدعاء القطاع الخاص، موضحًا أن القطارات ستكون مملوكة لهيئة السكة الحديد والإدارة ستكون للقطاع الخاص، «قطارات الـ vip دخلت السكة الحديد عام 2015»، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد تعاقدت على 7 قطارات نوم جديدة، موضحًا أن التسعير سيكون مشتركا بين الهيئة والشركة الخاصة.