الإضراب يمتد لخدمات السكك الحديدية في بريطانيا.. وتوقعات بعرقلة حركة السفر

توقع مراقبون أن الإضراب الجاري في بريطانيا، الذي امتد لخدمات السكك الحديدية، قد يتسبب بارتباك حركة السفر، وحدوث فوضى لملايين الأشخاص عشية عيد الميلاد.

مخاوف من زحام على الطرق الرئيسية في بريطانيا

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، اليوم، أن ملايين المسافرين عبر الطرق يأملون في رحلات خالية من التوتر، وسط مخاوف من أن تؤدي إضرابات عمال نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل إلى الازدحام على الطرق الرئيسية.

وقالت النقابات في المملكة المتحدة، إن البلاد ستشهد موجة إضراب طويلة خلال الأيام المقبلة، حيث يعتزم العاملون في قطاعات الخدمات العامة تصعيد الإضرابات بعدما فشلت الإضرابات السابقة في تحقيق مطالبهم، مضيفة أنه لا يوجد نهاية تلوح في الأفق لهذه الإضرابات، إذ رفضت السلطات تغيير موقفها، وتواجه احتجاجات بشأن الأجور وأوضاع العمل.

إضراب عن العمل في قطاع الخدمات العامة

وشهدت بريطانيا، خلال الفترة الأخيرة، إضرابا عن العمل في قطاعات الخدمات العامة، حيث أضرب العاملون في القطاع الصحي التمريض وسيارات الإسعاف الأسبوع الماضي، فيما انضم موظفو البريد الملكي، والوكالة الوطنية لمعايير الطرق السريعة والسائقين والمركبات أمس الجمعة إلى الإضراب.