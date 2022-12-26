محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: حادث مقتل الأكراد بفرنسا يضرب أسس التعايش

قال إحماد بوسيان، الكاتب والمحلل السياسي، إن الشعب الفرنسي بالكامل عاش الجمعة الماضية، ساعات عصيبة، بعدما أطلق مسلّح النار داخل مركز ثقافي كردي، وصالون حلاقة وسط العاصمة باريس، أسفر عن سقوط 3 قتلى من الجالية الكردية، موضحًا أن الحادث البشع لا يمس الجالية الكردية فقط، وإنما كل الأجانب الموجودين في فرنسا باختلاف دياناتهم وأعراقهم.

وأضاف «بوسيان»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حادث مقتل الأكراد في فرنسا يضرب أسس التعايش وقيم الجمهورية الفرنسية التي تعتمد على الإخاء والحرية والمساواة، متوقعًا تصاعد الأحداث الأيام المقبلة وسط تزايد وجود اليمين المتطرف الذي لديه نواب في البرلمان وميليشيات في الشوارع والأحياء وهو ما يجعل الأوضاع صعبة على المهاجرين.

يجب سن قوانين تمنع وتدين أي تصريحات عنصرية

وطالب المحلل السياسي القيادة الفرنسية بتوجيه خطاب صارم ضد كل الأفكار العنصرية التي تروج ضد مهاجري فرنسا، وأن يكف جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي عن استخدام قضية الهجرة في خطابه ومعاداة الأجانب، وسن قوانين تمنع وتدين أي تصريحات عنصرية.