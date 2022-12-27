لماذا ترتدي العروس فستانا أسود في سيوة؟.. مدير القرية البدوية بمطروح يجيب

عادات وتقاليد تتميز بها أفراح القبائل في محافظة مطروح، وتختلف عن غيرها من الأفراح في مدن ومحافظات مصر الأخرى، خاصة في الأزياء والتي يطلق عليها «شوار العروس» من فساتين الفرح والجهاز والأغراض التي تحرص على شرائها قبل الزفاف.

تصنيع فستان العروس في سيوة

ترتدي العروس في سيوة فستان الزفاف المطرز خلال زفافها والذى يتم تصنيعه وتطريزه يدوياً وتبذل فيه الفتيات المتخصصات جهودا كبيرا خلال عملية تجهيزه والتي تستغرق عدة شهور، حسب الحاج عطية شتا مدير ومؤسس القرية البدوية بمطروح.

فستان العروس الأسود

في سيوة لهم عادات وتقاليد في العرس ذات طابع خاص طبقا لمدير القرية البدوية لـ«الوطن» أبرزها ارتداء العروس الفستان الأسود المطرز عقب زفافها بفستان آخر أبيض ليلة الدخلة، ويكون خلال انتقالها إلى منزلها الجديد مع العريس وذلك حزناً على تركها منزل أسرتها ووالديها والتى عاشت به منذ نعومة أظافرها مما يعكس مدى ارتباط العروس بالأسرة وتقديسها للبيت الذى نشأت وترعرعت فيه.

تراث القبائل

أوضح أنه جري الانتهاء من إنشاء متحف للتراث البدوي والسيوي بالقرية البدوية بمطروح، ليوثق حياة القبائل في صحراء مصر الغربية، والتراث الذي ننقله عن الآباء والأجداد في الزواج والأزياء التي تشتهر بها مطروح والمشغولات البدوية ووسائل الإنتقال في الصحراء بالقرى والنجوع وأزياء العرس البدوي والسيوي والأدوات والاغراض التي كان يتزوج بها ابناء القبائل قديما ومنها الصندوق الخشبي والذي كان بمثابة الدولاب في العصر الحديث، والحوايا والشلفان وهي مفروشات المرأة داخل بيت العرب، والهودج الذي كانت تزف عليه المرأة البدوية والمصنوع من الصوف والخشب الذي يوضع على ظهر الجمل، وفساتين الزفاف للعرس البدوى والسيوي.

طقوس الأفراح

وتستمر أفراح القبائل عدة أيام ما بين 3 وحتى 5 أيام تنصب الشوادر والخيام، وتنخر الذبائح من الضأن والأبقار ويتم دعوة جميع أبناء القبائل لتشارك العريس والعروس فرحتهم، ويحتفل أصدقاء العريس معه في مكان بينما أصدقاء وأقارب العروس بمكان آخر طبقا لعادات وتقاليد قبائل محافظة مطروح.