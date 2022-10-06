أكبر أفراح قبائل مطروح «العجيلات».. شوادر وليالٍ ملاح وآلاف المعازيم

بحضور 5000 فرد من أبناء قبائل مصر وليبيا، وقيادات تنفيذية وشعبية، احتفلت عائلة العجيلات، الحاج كامل العجيلي من عواقل القبائل في مطروح بزفاف نجله أحمد، ومن بينهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأحمد قذافي الدم رمز من رموز كبار ليبيا الشقيقة، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية في مصر، وعمد وشيوخ قبائل وعواقل وأعيان وشباب من جميع القبائل على مستوى الوطن العربي.

بدأت مراسم فرح قبائل مطروح باستقبال المعازيم من أبناء القبائل من مختلف مدن ومحافظات مصر، ومن ليبيا من مدينة امساعد وطبرق وبني غازى والعديد من المدن الليبية، ويستمر الفرح على مدار 3 أيام.

ذبائح من العجول والضأن

نحر العجول والضأن، مراسم استقبال الضيوف وإكرامهم، في محافظة مطروح، بحسب الحاج كامل العجيلي، لـ«الوطن»، موضحا أنه أحضر جزارين متخصصين وطباخين ماهرين في صنع أشهى الأكلات البدوية والعربية المتنوعة.

سهرات حتى الفجر بأفراح القبائل

وتستمر السهرات في الأفراح داخل السرادق الضخم من الشوادر وبيوت العرب بداخلها جميع المعازيم يتسامرون من غروب الشمس وصلاة المغرب حتى فجر اليوم التالي، وسط فرحة وبهجة ومشاركة العريس وعائلته في أجواء يسودها الحب والألفة من الجميع، مع ضيافة كاملة من المأكولات والمشروبات، والشاي البدوي على الحطب.