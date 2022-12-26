رئيس النصر للكيماويات: حجم صادرات الشركة تضاعف 6 مرات منذ 2016

كشف اللواء إيهاب عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، التابع لشركة النصر الوسيطة بمحافظة الجيزة، وذلك خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN».

السيسي افتتح مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية

وقال «عبد السميع»، إن الرئيس السيسي افتتح مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية لرفع الطاقة الانتاجية من غاز الأوكسجين لـ340 طن بدلاً من 140 طن يومًا، وهذا يعطي الشركة فرصة أكبر لخدمة القطاع الطبي في مصر، وتوفير الأوكسجين للمستشفيات لحوالي 250 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة والجامعية والعسكرية، فشركة النصر للكيماويات الوسطية تنتج 147 منتج.

وأوضح أن منتجات الشركة متنوعة ما بين مبيدات، وأسمدة زراعية، وغازات طبية وصناعية، وكيماويات وسيطة لإنتاج الدواء او التطهير، فمنتجات الشركة تتشارك في كافة نواحي حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن الشركة توفير جميع مستلزمات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة لديها خطط للتوسع الفترة المقبلة، حتى لا تحدث أزمة في الكلور أو أي منتجات خاصة بالشركة.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس من 2017 كانت تتمثل في التوسع في المصانع، وفي هذا الاطار افتتحت الشركة مصنع للغازات الطبية والصناعية لتوفير احتياجات المستشفيات من الاوكسجين والغازات الطبية، موضحًا أن حجم صادرات الشركة من 2016 تضاعف 6 مرات لجميع دول العالم تقريبًا، والعمالة في الشركة تصل لـ4600 عامل وفني ومهندس.

الشركة توفر فرص عمل غير مباشر التي تصل لـ60 ألف مواطن مصري

وأكد أن الشركة توفر فرص عمل غير مباشر التي تصل لـ60 ألف مواطن مصري في مختلف محافظات الجمهورية من خلال توفير الخامات، حيث تعتمد الشركة على الخامات المحلية مثل الفوسفات من الصعيد بحجم يصل لـ2 مليون طن سنويًا وكلوريد الصوديوم من الفيوم خلاف بعض الخامات الأخرى الخاصة بالتعبئة والتغليف، والشركة نجحت في مضاعفة الإنتاج من الأسمدة من 300 ألف طن لحوالي مليون طن من خلال استخدام الفوسفات المحلي، وسيتم تصدير هذه المنتجات للخارج، وهذا يوفر العملة الصعبة للدولة.