تنفيذا لتوجيهات السيسي.. تحالف العمل الأهلي يلبي احتياجات السيدة نوال

في استجابةٍ سريعة، توجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لزيارة السيدة نوال حسن والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تصادف تواجدها خلال مروره صباح اليوم لافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، وتوقف للحديث معها، ووجّه بتنفيذ جميع احتياجاتها.

وقال التحالف في بيان: «بناء على توجيه الرئيس، قام التحالف الوطني بزيارة السيدة نوال، وتم إهداؤها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية، وتقديم دعم نقدي لها من خلال مؤسسة أبوالعينين عضو التحالف الوطني، بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة، وتحقيق حلمها أيضًا بأداء رحلة عمرة، وجار تنسيق جميع إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».