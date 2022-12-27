تفاصيل زلزال مدينة طور سيناء.. والأهالي: «صحينا مفزوعين من النوم»

تعرضت مدينة طور سيناء، عاصمة محافظة جنوب سيناء، لهزة أرضية قوية استمرت أكثر من دقيقة، وشعر بها أهالي مدينة الطور بجنوب سيناء، وخرج عدد كبير من المواطنين من مساكنهم بعد شعورهم بالزلزال القوي الذي بلغت قوته 5 درجات بمقياس ريختر واستمر لأكثر من دقيقة.

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاء فيه أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الثلاثاء الموافق هزة أرضية علي بعد 26 كيلومترا جنوب غرب الطور وكانت بياناتها كالتالي:

１- وقت الحدوث: 02:11:02 صباحا بالتوقيت المحلي.

２- قوة الزلزال: 5 درجات على مقياس ريختر.

３- خط العرض: 28.04 شمالا.

４- خط الطول: 33.48 شرقا.

５- العمق: 9.61 كم.

ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

في نفس السياق أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن زلزال مدينة الطور لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، وقال في تصريح خاص أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغات بوقوع الزلزال في الساعة 2:10 صباحا استمر بعض الوقت وشعر عدد كبير من الأهالي بالهزة القوية.

وأكد أنه جري الاتصال بكل المدن للتأكد من عدم وجود توابع للزلزال، مشيراً إلى رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لحدوث توابع للهزة الأرضية.

وقالت هبة محمد أحد سكان أهالي مدينة الطور، إنها كانت متيقظة وشعرت بالهزة الأرضية وأسرتها، وسادت حالة من الرعب بينهم لأنه كان قويا واستمر دقيقة أو أكثر.

أسامة محمد ومحمد البكري من سكان حي النصر بطور سيناء أكدا أنهما استيقظا من النوم بسبب الزلزال الذي شعر بها جميع أهالي مدينة الطور وهناك من خرج للشوارع خشبة سقوط المبانى السكنية، وقالا «قومنا مفزوعين من النوم».