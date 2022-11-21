المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال اليوم وتوابعه

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل زلزال اليوم الذي وقع في اليونان، على بعد 506 كيلو مترات شمال مدينة مطروح، موضحاً أن الهزة حدثت ليلاً ولم يكن لها تأثير على المنشآت المصرية ولم ينتج عنها أي خسائر في الممتلكات والأشخاص، وسبب الشعور بها هو تأثيرها الممتد من موقع حدوثها على عمق 85 كيلو متر تحت سطح البحر، مشيراً إلى أن الهزة التي حدثت في اليونان كانت بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

زلزال اليوم

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أن الهزة الأرضية لم يشعر بها الكثير من المواطنين، لافتا إلى حدوث عدد من التوابع، الأول كان في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، والثاني حدث في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، مؤكداً أن التوابع التي حدثت بسيطة جداً ولم تؤثر.

القاضي: هزتين أرضيتين

وأكد رئيس المعهد، أن المعهد يمتلك ما يقرب من 77 محطة رصد ومتابعة للهزات الأرضية موزعة بمختلف مناطق الجمهورية، مؤكداً أنه حال رصد أي هزات يتم الكشف عنها مباشرة.