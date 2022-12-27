مصطفى قمر: اتبسطت بتقليد تامر حسني ليا

أعرب الفنان مصطفى قمر عن سعادته بتقليد تامر حسني له في أحد إعلانات شركات المحمول، وذلك خلال استضافته ببرنامج the insider بالعربي.

وقال قمرعن تامر حسني: «تامر تواصل معايا وكلمني وقالي هقلدك في إعلان إيه رأيك قلت له تمام، قالي هنصور وأبعت لك وشوف لو أي حاجة محتاج تعدلها وبالفعل صور وبعتلي وعجبني جدا».

وأضاف مصطفى قمر أنه يستعد لتصوير أغنية جديدة تحمل اسم صناعة مصرية يهديها لبنات وسيدات مصر فهن الصناعة المصرية الجميلة، ومن المفترض أن يطرح الأغنية مع بداية العام الجديد.

فيلم حريم كريم

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان مصطفى قمر الإعداد للجزء الثاني من فيلم حريم كريم وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والذي شارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، إدوارد،خالد سرحان، زيزي مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، ومن تأليف زينيب عزيز، ومن إخراج علي إدريس.