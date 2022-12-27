إيرادات ضعيفة لفيلم براد بيت «Babylon» في السينمات.. وناقد يوضح السبب

نجح فيلم «Babylon» في تحقيق إيرادات وصلت لـ5.3 مليون دولار، منذ طرحه في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، 23 ديسمبر الجاري.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، من بينهم براد بيت، ومارجوت روبي، بالإضافة إلى توبي ماجواير، ويحمل توقيع المخرج داميان شازيل.

وكشف الناقد اللبناني خليل حنون سبب ضعف الإيرادات التي حققها فيلم «Babylon» في أيامه الأولى بالسينمات، قائلا: «صحيح أن الفيلم فشل في شباك التذاكر من أول أسبوع، إلا أنه نجح وبجدارة في أن ينضم للائحة أكبر الخسائر الهوليوودية لهذا العام، فالفيلم تكلّف أكثر من 100 مليون مع الدعاية والترويج، وجلب في أول أيام عرضه فقط 3.5 مليون، ولم يجذب الجمهور رغم وجود اسم الممثل براد بيت والممثلة مارجو روبي واسم المخرج داميان تشازيل صاحب الفيلم الشهير (لالا لاند)».

الناقد خليل حنون: جوائز الأوسكار الأمل الوحيد أمام «Babylon»

وتابع حنون في تدوينة عبر حسابه بموقع «فيس بوك»: «موضوع الفيلم لم يكن جاذبا للجمهور كونه يتحدث عن هوليوود في عشرينات القرن الماضي، وذلك بالإضافة إلى طول مدته التي تتجاوز الـ3 ساعات، أمله الوحيد لتخفيف الخسارة هي أن ينجح بحصد الجوائز من الجولدن جلوب والأوسكار وعندها سيذهب الجمهور لمشاهدته بعدد أكبر».

ترشيح «Babylon» لـ5 جوائز جولدن جلوب

وتدور أحداث الفيلم حول صعود وسقوط عدد من الشخصيات أثناء انتقال هوليوود من الأفلام الصامتة إلى الأخرى الصوتية في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وحصل على 5 ترشيحات لجوائز جولدن جلوب في نسختها الـ80، بما في ذلك أفضل فيلم موسيقي، بالإضافة إلى 9 ترشيحات في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الثامن والعشرين، من بينها جائزة أفضل فيلم.