«الصحة»: 300 مركز لإجراء التحاليل للمقبلين على الزواج بأسعار رمزية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك 300 مركز لإجراء التحاليل للمقبلين على الزواج، مشيرا الى أن أسعار التحاليل رمزية وهي أقل من 200 جنيه.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تحاليل المقبلين على الزواج إلزامية ويجب على المواطنين الحرص على إجراء هذه التحاليل لتفادي أي مشاكل في الإنجاب.

تحاليل وفحوصات المقبلين على الزواج

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان هناك مجموعة من التحاليل تمت اضافتها لرفع مستوى الأمان، وهناك مراكز تقدم مشورة للمقبلين على الزواج، مشيرًا إلى أن أبرز المشاكل التي يتعرض لها الأزواج في حال عدم إجراء التحاليل والتأكد من سلامة الزوج والزوجة هي إنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببحث كافة مشاكل المقبلين على الزواج وحلها وتوعيتهم جيدا بالأمراض الناتجة عن الزواج بشكل غير متكامل.

اماكن فحوصات المقبلين على الزواج

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «تم توفير كافة التحاليل المتعلقة بالمقبلين على الزواج فى كافة الوحدات الصحية المخصصة لذلك والمستشفيات ومنها فيروس الالتهاب الكبدي وفقر الدم وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي».

الجدير بالذكر أن تحاليل ما قبل الزواج تتضمن، تحليل السكر العشوائي، وصورة دم كامل، وكشف الأنيميا، وكافة هذه التحاليل يمكن القيام بها في الوحدات الصحية والمستشفيات، ويتم استخراج شهادات مؤمنة بها QR Code بها كافة نتائج الفحوصات التي تمت حتى لا يتم تزويرها، وفي حال ظهور أي مرض يتم توجيه الشخص إلى المكان المناسب لتلقي العلاج.