«الصحة»: خدمات طبية لـ200 ألف مريض بالعيادات الخارجية لمستشفيات المؤسسات العلاجية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ199 ألفا، و929 مترددا على العيادات الخارجية، بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، بداية من يناير الماضي وحتى نهاية عام 2022.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وحرصا من وزارة الصحة والسكان على النهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، والتي تضمنت تخصيص مكاتب لخدمة المواطنين وتلقي الشكاوى بمستشفيات المؤسسة العلاجية.

خدمات طارئة لـ54 ألف مريض

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مستشفيات المؤسسة العلاجية قدّمت الخدمات الطارئة لـ54 ألفا و197 مريضا في أقسام الاستقبال، إلى جانب 29 ألفا، و330 حالة تم حجزها في الأقسام الداخلية، و7167 حالة مرضية تم حجزها في أقسام الرعاية المركزة، علاوة على حجز 708 مواليد بأقسام الحضانات.

وتابع «عبدالغفار» أنّ مستشفيات المؤسسة العلاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، أجرت 19 ألفا و44 عملية جراحية، تنوعت بين عمليات كبرى، وصغرى، وعمليات حرجة وذات مهارة، حيث شملت هذه العمليات المرضى المنتفعين بالتأمين الصحي والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات.

وأوضح أنّ مستشفيات المؤسسة العلاجية، تقدّم خدماتها العلاجية في جميع التخصصات والتي تشمل أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، والأطفال، إضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

153 عملية قلب مفتوح

من جانبه، أشار الدكتور محمد السوداني، رئيس المؤسسة العلاجية، إلى أنّ مستشفيات المؤسسة أجرت 153 عملية قلب مفتوح، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، و4204 قسطرة قلبية، و15 ألفا و515 جلسة غسيل كلوي، إضافة إلى 18 ألفا و842 جلسة علاج طبيعي، و445 عملية منظار.

وأشار «السوداني» إلى أنّه جار استكمال تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية ورفع كفاءتها، حيث يشمل التطوير العيادات الخارجية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لـ8 مستشفيات وتزويد 28 حضانة، و17 جهاز تنفس صناعي، إضافة إلى 5 أسرة رعاية مزودة بأجهزة التنفس الصناعي، و3 أسرة رعاية وسرير إفاقة.

وأضاف «السوداني» أنّه جرى افتتاح عيادات خارجية في تخصصات أمراض الدم، والروماتيزم والتأهيل بمستشفى هليوبوليس، وجار تشغيل وحدة الحقن المجهري، وأورام النساء بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية، إضافة إلى وحدة عمليات القلب المفتوح للأطفال، وتزويدها بـ4 أسرة رعاية قلب مفتوح وسرير إفاقة، وعيادة تقويم وزراعة الأسنان بمستشفى الإصلاح الإسلامي.

ولفت «السوداني» إلى أنّه جار استكمال تطوير ورفع كفاءة باقي المستشفيات وتزويدها بالتخصصات اللازمة لتقديم أفضل خدمة علاجية، لافتا إلى مشاركة مستشفيات المؤسسة في المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة»، وافتتاح العيادات المسائية بالتخصصات المختلفة.