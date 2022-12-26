متحدث الصحة لقناة الحياة: مصر استفادت من تجربة كورونا بتصنيع الغازات الطبية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدول عانت من أزمة نقص الأكسجين الطبي خلال أزمة كورونا، وحدثت حالات وفيات لعدم قدرة المستشفيات على توفيره للمرضى، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحركت لإدارة الأزمة بالتعاون مع مختلف القطاعات، ونجحت في توفير الكميات المطلوبة، وكان لدينا مخزون كاف من الأكسجين.

الدولة المصرية

أوضح عبدالغفار، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن الدولة المصرية مستمرة في الحفاظ على الصحة العامة، وممتلكات الشعب من خلال امتلاك القدرة، فأصبح لدينا مصنع قادر على إنتاج احتياجات الدولة من الأكسجيبن الطبي، وأصبحت لدينا القدرة على الإنتاج، من أجل تقديم الرعاية الصحية بمنتجات محلية التصنيع.

تجربة كورونا

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر استفادت من تجربة كورونا، بتصنيع الغازات الطبية والاكتفاء من احتياجات الدولة المصرية من الأكسجين الطبي المصنع محليا.