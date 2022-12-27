«شهد» طفلة تعاني من ضمور العضلات بمطروح.. ووالدها: العلاج باهظ الثمن

«شهد» طفلة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات، مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي وتعاني منذ ولادتها من آلام شديدة بالجسم، ما أثر على يديها وقدميها، حتى أصبحت ابنة مدينة الضبعة بمحافظة مطروح طريحة الفراش، حيث أقعدها المرض وأصبحت لا تقوى على الحركة مثل أقرانها الأطفال.

معاناة شهد مع المرض

حزن شديد يعتصر قلب والدها مفتاح فضل الله عفون، والذي قال لـ«الوطن»، إن شهد تفقد الحركة تدريجيا، ولا بد أن يحملها أحد من السرير لتنظر من شباك البيت على سبيل المثال، لأنها «محبوسة» ليل نهار ولا تستطيع أن تتحرك بنفسها، وعندما يميل جسمها علي أحد جنبيها لا تتمكن من إعادته مرة أخرى، أو أن تتمالك نفسها لتقضي حاجتها على الفراش دون أن تشعر، كما لا تستطيع أن تحرك نفسها بالكرسي العادي إلا بمساعدة والدتها أو شقيقتها الصغرى، والتي تجلس بجوارها دائما لتؤنسها.

كرسي متحرك كهربائي

معاناة يعيشها الأب والأم مع «شهد» والتي لا تسأل والديها عن سبب إصابتها بمرض الضمور العضلي، وتواجه آلامها بابتسامة بريئة، بينما تجلس والدتها بجوارها تطعمها وتحاول أن تخفف عنها، إلا أنها طبقا لوالدها في أشد الحاجة إلى كرسي متحرك كهربائي يساعدها على الحركة لتعتمد على نفسها داخل البيت وتخرج به للشارع، لكنه لم يتمكن من شراءه أو تلبية احتياجاتها للعلاج.

علاج شهد باهظ الثمن

وكشف والد شهد أن سعر الكرسي المتحرك يصل لـ11500 جنيه، ودوائها باهظ الثمن، بينما مرتبه الشهري لا يتجاوز 2900 جنيه، ولا يكفي لاحتياجات المنزل أو علاج طفلته التي يتمنى أن يراها مثل أقرانها يوم ما.