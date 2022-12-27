قناة «القاهرة الإخبارية»: تحسن الطقس يبدد مخاوف نقص الطاقة في فرنسا

جاء تحسن حالة الطقس الذي شهدته باريس، خلال الساعات القليلة الماضية، رسالة طمأنة للشعب الفرنسي حول موسمه الشتوي، الذي رجحت الأوساط الاقتصادية أن يكون صعبًا بسبب نقص مخزونات الطاقة في فرنسا.

وقال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من باريس، إن توقعات الأرصاد تشير إلى استمرار تحسن الأحوال الجوية، خلال شهر يناير في فرنسا، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للشعب الفرنسي حول إمدادات الكهرباء، التي تعاني فرنسا نقصًا واضحًا فيها.

وأوضح أن تحسن الأجواء خلال أشهر الشتاء، يعني عدم الحاجة للجوء إلى استخدام المدافئ الكهربائية، ومن ثم ينخفض الطلب على الإمدادات الكهربائية.

وأشار إلى إسهام تحسن الأجواء في مستويات الجذب السياحي، إذ إن سطوع الشمس في بعض المواقع السياحية على عكس المعتاد في هذا الوقت من العام، أسهم بشكل فعلي في زيادة أعداد الزائرين لتلك المناطق.