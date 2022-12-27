12 مكتب تأهيل لخدمة ذوي الهمم في أسيوط.. اعرف العناوين
كتب:
حسن عبد النعيم
06:37 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
ارشيفية
أعلنت إدارة التأهيل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، عناوين وأماكن مكاتب التأهيل الاجتماعي في مختلف مراكز المحافظة، البالغ عددها 12 مكتبا، تيسيرا على ذوي الإعاقة.
عناوين مكاتب التأهيل بالمراكز
- مكتب تأهيل ديروط: العنوان ديروط شارع الشيخ صهيب بجوار حضانة تبارك.
- مكتب تأهيل ساحل سليم: شارع النهضة متفرع من شارع الترعة الإبراهيمية بجوار ورشة عادل الفايز للأخشاب رابع منزل من الجهة القبلية عمارة عبد اللطيف عابد.
- مكتب تأهيل مركز أبوتيج: مدينة أبوتيج بحر البلد بجوار بنك ناصر الاجتماعي آخر شارع كبور ثاني منزل من اليسار.
- مكتب تأهيل غرب بمدينة أسيوط: أمام المدرسة الإسلامية الإعدادية بنين برج صلاح الدين عبدالله شارع الظاهر بجوار لجنة زكاة زيد بن حارثة الدور الأرضي.
- مكتب تأهيل مركز أبنوب: بحر البلد بجوار مدرسة المهندس عيد الثانوية بنات بجوار سوبر ماركت أولاد رشيد.
- مكتب تأهيل السراقنا: شارع المخبز منزل جبره لبيب بجوار مدرسة اكرام فهيم الابتدائية الدور الأرضي بعد الكوبري الأول قرية السراقنا.
- مكتب تأهيل منفلوط: حي السلام خلف مركز الشباب أمام وحدة ثاني منفلوط.
- مكتب تأهيل مركز صدفا: أمام مجلس مدينة صدفا القديم.
- مكتب تأهيل شرق أسيوط: شارع الجمهورية خلف عمارة حشكل تقسيم موريس.
- مكتب تأهيل الغنايم: الغنايم بحري أمام مستشفى الغنايم المركزي داخل الشؤون الاجتماعية.
- مكتب تأهيل القوصية: بجوار سنترال القوصية القديم خلف واحدة أول القوصية.
- مكتب تأهيل مركز البداري: خلف محطة الاتوبيس بجوار السنترال بجوار وحدة أول الاجتماعية.