«الداخلية» تضبط تاجر مخدرات في المعصرة بحوزته «هيروين واستروكس»

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته كمية من مخدري «الاستروكس» والهيروين، ومـبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.