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المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
04:46 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
محكمة سوهاج

محكمة سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم في الواقعة برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

الواقعة في يناير الماضي

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري 2022، بدائرة مركز البلينا  بمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة لكل من «م . م»، 26 عاما، عامل، و«م . ح»، 26 عاما، عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين» بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية للمحكمة

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 5 سنوات لكلا منهما.

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