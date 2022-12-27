«التنمية المحلية» تبحث آخر مستجدات مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي للأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة.

تطوير مسار العائلة المقدسة

وخلال اللقاء تم استعراض الأعمال التي نُفذت ضمن خطة المحافظة لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، والتي تضم بمحافظة أسيوط دير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية، نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة، والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية.

التراث الثقافي غير المادي

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء، بنجاح مصر في تسجيل الاحتفالات المرتبطة بهذه الرحلة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو، وفقاً لما أعلنته اللجنة الدولية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي خلال دورتها السابعة عشرة، والتي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط بعد أن حشدت مصر تأييدًا واسعًا وصل إلى حد الإجماع.

جولة في مواقع العمل

وأجرى وفد وزارة التنمية المحلية، يرافقه سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد، جولة لتفقد أعمال التطوير بمركزي أسيوط والقوصية ورصد الملاحظات التي يجري تلافيها لسرعة نهو الأعمال في التطوير وجاهزيته للافتتاح قريبًا.