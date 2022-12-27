مخترع «الواي فاي»: مستخدمو الميتافيرس قد لا يعودون للعالم الحقيقي

استضاف برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وبسنت الحسيني، الدكتور حاتم زغلول العالم المصري مخترع «الواى فاى»، حيث تحدث عن اختراعه، ورؤيته للتطور التكنولوجي الرهيب، مشيرا إلى الميتافيرس سيذهب بنا للعالم الافتراضي، وربما من يستخدمه لا يعود للعالم الحقيقي.

خرجنا بتكنولوجيا حديثة ومناسبة وهي تكنولوجيا الجيل الثالث آنذاك

وقال مخترع «الواى فاى» إنه خريج هندسة القاهرة، تووجه إلى كندا وحصل على الماجستير في الفيزياء، وبدأ العمل في شركة الاتصالات الكندية: «طلبوا مني مساعدتهم في اختيار تكنولوجيا حديثة للاتصالات، والتعامل مع الموجات السريعة، والتكنولوجيا المناسبة لـ2G، عام 1989، وخرجنا بتكنولوجيا حديثة ومناسبة وهي تكنولوجيا الجيل الثالث آنذاك، لأن الـ 2G لم يكن يسمح بتشغيل الفيديو».

اختراع الواى فاي

وأوضح مخترع «الواى فاى»: «تمكنا من اختراع قبل الواي فاي، يحسن الاتصالات، ولكن مع تقنية الجيل الثاني، لم تكن هذه التقنية مناسبة، ومن هنا تم اختراع التكنولوجيا التي بني على أساسها الواى فاي».

عالم الميتافيرس

وتابع مخترع «الواى فاى» «الهواتف الحديثة ساعدتنا كثيرًا، وكانت التجارب في البداية على 20 ميجا»، وعن سبل تطوير التكنولوجيا، قال:«هناك تطور رهيب، وخاصة مع ظهور عالم الميتافيرس للأسف ودخولها بقوة، وأقول ذلك، لأننا مستهلكين أكثر من منتجين، والميتافيرس سيذهب بنا للعالم الافتراضي، وربما من يستخدمه لا يعود للعالم الحقيقي».