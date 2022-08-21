3 أشهر حبس و50 ألف جنيه غرامة مخترقي «الواي فاي» في القانون

يتعرض كثيرون لجرائم اختراق شبكات الإنترنت «الواي فاي» الخاصة بهم، وقد لا يهتم البعض بسرقة الإنترنت، بل لا يعرفون أنَّ القانون تضمن عقوبات بغرامات تصل إلى مبالغ ضخمة للمخترقين، لاسيما أن مخترق الشبكة قد يرتكب جرائم ما يجعل صاحب الشبكة في دائرة الشبهات.

عقوبة اختراق الواي فاي

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة اختراق الواي فاي، جرائم الانتفاع دون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.

لم تقف العقوبات فقط عند الغرامة السابقة، بل أنَّ هناك عقوبات مصيرها الحبس لمن يخترق «الواي فاي»، إذ وضع المشرع في مواد القانون ما ينص على أنَّ: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي».

كيف يمكن إثبات سرقة الواي فاي؟

ويسأل الكثيرون عن كيفية إثبات سرقة الواي فاي وماذا يفعل المواطن حال التأكد من عملية الاختراق، وهو ما يوضحه الدكتور مصطفى السعداوي، الخبير القانوني بجامعة المنيا بقوله: «حال التأكّد من سرقة شخص أو مجموعة لـ الواي فاي الخاص بصاحب الشبكة، ويكون ذلك من خلال تشفير الشبكة الخاصة به، أو سرقة الخط الأرضي، فإنه في تلك الحالة يذهب إلى مباحث اتصالات الإنترنت ويتقدم بشكوى للحصول على حقه القانوني».

وأضاف «السعداوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مباحث اتصالات الإنترنت تتخذ الإجراءات القانونية ومن ثم تقدم للنيابة العامة ليتم عرض الأمر بعد ذلك على المحكمة الاقتصادية وهي المختصة بهذا الشأن، موضحًا أنّ مباحث اتصالات الإنترنت لديها القدرة على معرفة الشخص السارق لشبكة «الواي فاي».

عقوبة سرقة الحسابات

وهناك عقوبات أخرى متعلقة باستخدام الإنترنت ومحاولة اختراق الحسابات «hacking» إذ نصت مواد القانون على أنَّه يعاقب كل من يرتكب تلك الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وحال استغلال سرقة الحساب وتشويهه بأي من الطرق المختلفة، سواء من خلال نشر منشورات مسيئة أو الإهانة إلى أحد المتابعين وغيره من الأفعال التي من شأنها أن تسيء إلى صاحب الحساب الأصلي، يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تبدأ من 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.