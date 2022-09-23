قانوني يكشف عقوبات جرائم الإنترنت.. بينها سرقة «الواي فاي»

كشف حسن شومان المحامي بالنقض وخبير الجرائم الإلكترونية، العقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إذ حدد عقوبة أكثر من جريمة بينها سرقة الواي فاي.

عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته

وأوضح «شومان» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ارتكاب جريمة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته، منح بيانات شخص إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو خدمات دون موافقته، نشر معلومات أو صور أو أخبار عن شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، كلها أفعال تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، والعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة استخدام برنامج معلوماتي

أما عن عقوبة جريمة تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس بالاعتبار أو الشرف، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

إنشاء أو إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية

وفيما يخص جريمة إنشاء أو إدارة موقع أو حساب خاص على شبكة معلوماتية، بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح «شومان» أن هناك جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، وهي جريمة إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها.

عقوبة سرقة الواي فاي

أما عن عقوبة سرقة الواي فاي أو وصلة الدِش، أوضح «شومان» أن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما أن الانتفاع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقًا لنص المادة 13 من قانون جرائم الإنترنت.

وهناك جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، وهي كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.