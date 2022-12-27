عالم مصري: يجب التوسع في تقنية «الواي فاي» وإتاحتها بديلا للشبكات العادية

قال الدكتور حاتم زغلول العالم المصري مخترع «الواى فاى»، إن اختراع الواي فاي، تم تقديمه في مارس 1992، وفي أكتوبر 1993 تم تصميم نموذج للمواطنين، وكان حجمه كبيرا، وتمكنا من تصغير حجمه بحلول 1997، ووضعه على شبه موصل واحد، وبالفعل اهتم العالم بالواى فاي، وأول شبه موصلات خرجت عام 2003، وتم بيع 21 مليون جهاز «واي فاي» في الربع الأول من 2003، ووصلنا اليوم إلى 23 مليار جهاز واي فاي.

التوسع في الواي فاي

وكشف الدكتور حاتم زغلول، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وبسنت الحسيني، أن «الواي فاي» الموجود في الهواتف المحمولة، تكلفته دولار واحد، فيما تصل تكلفة الـ 4G من 7 إلى 12 دولارا، وتصل تكلفة الـ 5G إلى نحو 62 دولارا، وبالتالي يجب التوسع في الواي فاي، وإتاحته، من خلال شبكات مبنية على الواي فاي، وستكون أرخص بكثير من الشبكات العادية، معقبًا: «يجب تعميم الاتصالات».

العلوم وتطورها أمر لا يتوقف

وأكد الدكتور حاتم زغلول العالم المصري مخترع «الواى فاى»، أن العلوم وتطورها أمر لا يتوقف، ويجب التركيز على الرياضيات، لأنها أساس كل العلوم، ومن يفهمها جيدًا سيتمكن من حل الكثير من المشكلات القائمة.