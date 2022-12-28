حصاد تضامن الشرقية 2022.. معاشات ضمانية ودورات تدريبية ورعاية ذوي الإعاقة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية التضامن الاجتماعي في تقديم المعاشات الضمانية والمنح الدراسية الشهرية للأسر الأكثر احتياجا، بجانب صرف معاشات تكافل وكرامة للمستحقين وكذلك الاهتمام بالأفراد الذين يعانون من عجز كلي أو إعاقة كاملة بالإضافة إلى تقديم مشروعات لتنمية المجتمع يستفيد منها النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن.

مشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء

واستعرض عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات الإدارات الاجتماعية والوحدات التابعة لها والبالغ عددها 19 إدارة و269 وحدة اجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال عام 2022 وتمت الإشارة الي تنفيذ الآتي:

- مشروعات لتدريب المرأة الريفية على المهارات الحياتية لكي تصبح أكثر وعيا ومهارة وتساهم في خدمة مجتمعها من خلال تدريبها على مهارات الحياة الأساسية كالإسعافات الأولية والطفولة والأمومة وأعمال الخياطة والأشغال اليدوية.

- مشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء والذي يساعد في توفير الأمن الغذائي للمرأة الريفية وتدريبها على تنمية مهاراتها.

صرف معاشات تكافل وكرامة

- صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد 202864 مستفيد منهم 110835 معاش تكافل و92029 معاش كرامة.

- صرف معاش ضماني لعدد 51591 اشرة وتعويضات في النكبات لعدد 34 أسرة.

- صرف معاشات مستحقة لعدد 414 أسرة من أسر المقاتلين.

- إشهار عدد 74 جمعية خيرية جديدة وحل 3 جمعيات مخالفة وحظر نشاط 76 جمعية لعدم استيفاء اشتراطات النشاط.

- التوسع في نشاط إدارة الاسرة والطفولة حيث بلغ عدد إجمالي الحضانات 873 حضانة تضم 71951 طفل وطفلة و7 أندية للمسنين تضم 1200 مستفيد و6 دور للمغتربين والمغتربات يستفيد منهم 110 شخص و11 مكتب توجيه يستفيد منهم 500 شخص و6 حدائق للطفولة يستفيد منها 400 طفل وطفلة و23 مكتبة يستفيد منهم 200 شخص بجانب اندية الأطفال ودور المسنين والمؤسسات الإيوائية وأندية الأطفال.

- تنفيذ 15 مشروعا لتطوير المرأة الريفية في انتاج الغذاء لعدد 500 مستفيدة.

- تنفيذ 15 مشروعا لتدريب المرأة على مهارات الحياة لعدد 490 مستفيدة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية يتبعها 18 مكتبا للتأهيل يقدمون خدمات متنوعة لعدد 15670 مستفيد ومراكز علاج طبيعي يستفيد منها 738 شخصا ومصنع الأجهزة التعويضية يستفيد منه 122 شخصا و7 حضانات للأشخاص ذوي القدرات والهمم يستفيد منها 194 شخص ومؤسسة للمكفوفين يستفيد منهم 47 شخصا و3 مراكز لذوي الهمم يستفيد منها 41 شخصا وجمعيتين لذوي الهمم يستفيد منها 52 شخصا بجانب 3 دور إيواء يستفيد منها 34 شخصا بالإضافة إلى 19 مكتبا لمراقبة الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال المعرضين للانحراف وكذلك تنظيم 370 مشروعا للأسر المنتجة وتسجيل عدد 17664 مكلفا بالخدمة العامة من خلال 4681 وحدة وتم تكليف 1614 خريجا وإعفاء 85 آخرين.