«التضامن»: 39.43% بدأوا تعاطي المخدرات من سن 15 عاما خلال 2022

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ بيانات المتصلين بالخط الساخن على مدار عام 2022، كشفت عن أنّ نسبة 39.43% بدأوا التعاطي من سن 15 حتى 20 سنة، و38.32% بدأوا من سن 20 حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة 11.45%.

الحشيش يحتل المرتبة الثانية في التعاطي بنسبة 32.14%

وأوضح عثمان، وفق بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنّ «الهيروين» جاء على رأس أكثر المواد المخدرة تعاطيا، وفقا لنتائج الخط الساخن بنسبة 33.55%، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 32.14%، يليه الترامادول بنسبة 19.24% والتعاطي المتعدد، بينما جاءت المخدرات التخليقية «الاستروكس، والفودو، والشابو، وكريستال» بنسبة 17%.

مصادر الاتصالات بالخط الساخن لصندوق علاج الإدمان

ولفت إلى أنّ مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه، يليه الأم ثم الأشقاء، ما يؤكد زيادة الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ويزيد نسبة التعافي ويقلل حالات الانتكاسة، وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن، فإنّ 62.22% من المتصلين خلال العام الحالي لا يعملون، و37.77% يعملون.

أسباب تعاطي المخدرات

وأضاف عثمان، أنّ العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن، جاءت في مقدمتها «أصدقاء السوء، وحب الاستطلاع، والمشكلات الأسرية، والتفكك الأسري، ووهم علاج المشاكل الصحية، وتوهم زيادة القدرة الجنسية، وتوهم البحث عن المتعة»، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج «ضياع الصحة، ومشكلات أسرية، والخوف على الأبناء، ووفاة أحد الأقارب، وعدم القدرة المادية، ومشكلات في العمل، وضغوط الأهل، والتعرض لحادث بسبب المخدرات».

ولفت إلى أنّه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة إلكترونية متكاملة، تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج، فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم في تطوير سياسات المواجهة.