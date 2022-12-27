«التضامن»: فريق التدخل السريع تعامل مع 3857 بلاغًا واستغاثة خلال 2022

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2022، مشيرة إلى تعامل الفريق على مدار العام مع 3857 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

مساعدات عينية ومالية لـ 463 حالة

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وتم التفاعل مع 2473 شكوى وبلغت نسبة الإنجاز 100% وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بعمل تدخلات وتقديم مساعدات لإجمالي 463 حالة ما بين مساعدات عينية ومالية.

إيداع 387 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

كما تم إيداع 387 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم إيداع عدد 319 حالة بمستشفيات وزارة الصحة.

التعامل مع 22 ألف و258 شكوى

وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع 22 ألف و258 شكوى في إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة 16439 والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن الفريق المركزي يعمل من خلال أذرعه على المستوى المحلي الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب في هذا المجال، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية.

وأكد التقرير أن الاهتمام برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع كان له الأولوية في استراتيجية العمل من خلال تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، حيث تم تدريبهم على الدليل الإجرائي لفرق التدخل السريع والذي تم إطلاقه كمرجعية أساسية، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط، وحل المشاكل بإجمالي عدد 145 متدربا.

تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل

كما كان التوجه نحو تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل، حيث استخدام برنامج ‏Rapid Pro، وهو برنامج يتسم بميزة سرعة إرسال الشكاوى إلى أكثر من جهة في نفس الوقت مما يساعد على سرعة في التعامل مع الشكاوى وتقليل الوقت بين إرسال الشكوى وفحصها، وتوثيق التدخلات التي تتم مع الحالات سواء بالصور أو الفيديو، وكذلك تحديد الموقع الجغرافي للحالة بخاصية «GPS»، ويساعد أيضا البرنامج على توفير قاعدة بيانات بالحالات التي تعاملت معها فرق التدخل السريع والتدخلات التي تمت حيالها.