المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: منطقة سور مجرى العيون أصبحت جنة «صور»

أشاد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بالإنجاز الذي يحدث في منطقة سور مجرى العيون، ومرحلة التطوير التي وصلت لها.

وقال «يونس» في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»: «صباح الإنجاز سور مجرى العيون التي كانت (….)، فأصبحت جنة افتحوا الصور».

ويعد مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة العاصمة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية

ويشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، وجرى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وتشطيب الواجهات لـ77 عمارة، وجار تنفيذ عمارتين، والتشطيبات الداخلية وأعمال المرافق بنسب متقدمة.

كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إداري ترفيهي، ويجرى به حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تمّ ويجرى تنفيذها

وأشار وزير الإسكان إلى أنَّ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تمّ ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.