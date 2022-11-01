بالصور.. آخر تطورات مشروع «سور مجرى العيون» عقب تطويرها

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، عن الانتهاء بشكل كامل من تشطيبات العمارات السكنية داخل المشروع، التي صممت على الطراز المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة، ومن المخطط الانتهاء من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون نهاية العام الجاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروع «سور مجرى العيون» عقب تطويرها، وفقا لتصريحات المهندس عبد الرحيم عباس، مدير المشروع لـ «الوطن».

آخر تطورات مشروع «سور مجرى العيون» عقب تطويرها

- يشمل مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون» 79 عمارة بارتفاعات مختلفة.

- تضم منطقة «سور مجرى العيون» 1924 وحدة سكنية.

- يشمل مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون» 18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات.

- تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى وتشطيب الواجهات لـ77 عمارة.

- جار تنفيذ عمارتين داخل المشروع.

- يجري العمل خلال هذه الأيام على التشطيبات الداخلية وأعمال المرافق بنسب متقدمة.

- يشمل مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون» تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى.

- يجرى حالياً على تنفيذ أعمال التشطيبات المول التجاري.

- تبلغ مساحة المول التجاري بالمشروع 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة.

- كما يضم المشروع جراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

- يضم الطابق الواحد 4 وحدات سكنية داخل العمارة الواحدة بالمشروع.

- تبلغ مساحة الوحدة السكنية نحو 150 م2.

- تتم أعمال تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق التنمية الحضرية.

- تتكون الوحدة السكنية داخل المشروع من 3 غرف و3 حمام ومطبخ.

- تتراوح أدوار العمارات السكنية داخل مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون»، ما بين 6 إلى 3 أدوار وأرضي.