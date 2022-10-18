على الطراز الإسلامي.. مدير سور مجرى العيون: الانتهاء من المشروع نهاية العام

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، عن الانتهاء بشكل كامل من تشطيبات العمارات السكنية داخل المشروع، التي صممت على الطراز المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة، ومن المخطط الانتهاء من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون نهاية العام الجاري.

الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للمول التجاري داخل المشروع

وأشار مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني للمول التجاري الذي يضم عددا كبيرا من المحال التجارية، وسينما، وغيرها من الخدمات المختلفة، لخدمة سكان المشروع.

وتابع «عبد الرحيم» أن المول التجاري ضمن المشروع، ومن المخطط أن يكون أكبر مول على مستوى الجمهورية، على مساحة 51 ألف متر مسطح، ويضم مسرحين، وسينما وعدد من الخدمات الترفيهية الأخرى.

وأوضح «عبد الرحيم» أنه جاري العمل خلال هذه الفترة على أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، وأعمال التشجير واللاند سكيب، موضحا أن الدور الواحد، داخل العمارات السكنية بالمشروع، يضم 4 شقق، وكل شقة تتكون من 3 غرف وصالة، و2 حمام، ومطبخ.

الشقة تتكون من 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ داخل العمارات السكنية

أشار مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، إلى أنه جرى الانتهاء بشكل كامل من أعمال الخرسانات والواجهات والتشطيبات الخارجية لجميع العمارات السكنية، وجاري العمل خلال هذه الفترة على التشطيبات الداخلية لـ 79 عمارة داخل مشروع تطوير المنطقة.

وأضاف «عبد الرحيم» أن مساحة الشقة داخل منطقة سور مجرى العيون، تبلغ نحو 150 متر مربع، وتتكون الوحدة من 3 غرف و3 حمام ومطبخ، وتتراوح أدوار العمارات السكنية ما بين 6 إلى 3 أدوار وأرضي، بإجمالي 1920 وحدة سكنية.