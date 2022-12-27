مخترع الـ «واي فاي»: أسعى لتقديم منتجات بشعار «صنع في مصر»

أكد الدكتور حاتم زغلول العالم المصري مخترع «الواى فاى»، أهمية التكنولوجيا وتوطينها في مصر، في ظل التطورات العالمية الرهيبة، مضيفًا: «هدفي تقديم أي اختراع جديد من خلال مصر، وأي تكنولوجيا جديدة ستكون من مصر وليس أي دولة أخرى».

جاري العمل على تكنولوجيات لنقل الكهرباء لا سلكي

وكشف الدكتور حاتم زغلول، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وبسنت الحسيني، أنه يسعي لتقديم منتجات «صنع في مصر»، معقبًا: «جاري العمل على تكنولوجيات لنقل الكهرباء لاسلكيا، بنظام الاستمطار، وضخ أيونات سالبة في الجو، قادرة على جذب السحاب من الهواء، وهناك خطوات قائمة بالفعل».

العلم لا يتوقف وهناك جهود في مجال الاتصالات

وأكد العالم المصري مخترع «الواى فاى» أن العلم لا يتوقف وهناك جهود في مجال الاتصالات، وسبل لنقل الكهرباء بشكل «لاسلكي» وتوليد الطاقة بشكل نظيف، مضيفًا: «بعض الهواتف يتم شحنها لاسلكيا».

الاتصالات والطاقة المتجددة ونقل الطاقة لاسلكيا

وكشف الدكتور حاتم زغلول، أن هناك تركيز على الاتصالات والطاقة المتجددة ونقل الطاقة لا سلكي، ويعمل الآن على تقديم 3 تحديثات في «الواي فاي»، وتم تحسينها وتقديم واي فاي متشابك، قادر على توزيع الإنترنت على مسافات بعيدة جدًا، مضيفًا: «عملنا جهاز واي فاي سون، قادر على الاستجابة للترددات الأقوى، وتشغيل الواي كأنه موبايل».

وأوضح الدكتور حاتم زغلول العالم المصري مخترع «الواى فاى»، أن هناك خطوات جادة لتغطية العالم بأكملها بـ«الواي فاي»، وهناك تدخلات من إيلون ماسك في هذا الإطار.