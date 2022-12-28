«من حقك».. متى يرسل الرجل إنذار بالطاعة للزوجة؟

«متي يحق للزوج إرسال إنذار بالطاعة لزوجته؟».. سؤال يشغل بال كثير من الأزواج، خاصة حال اختلفا وغادرت الزوجة المنزل، وهو ما يجيب عنه علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، قائلًا إنّه يحق للزوج إرسال إنذار بالطاعة على يد محضر من محكمة الأسرة حال غادرت المنزل وامتنعت عن طاعته، حيث يعطيها فرصة 30 يوما للعودة إلى المنزل.

إنذار بالطاعة

وأضاف ناجي، أنّه يجب أن تتوافر بيانات الإنذار بالطاعة، كما حددها قانون الأحوال الشخصية، هي أن يقوم الزوج بوصف المسكن، وأن يكون خاليًا من أهله، وأن يكون ليس سكنا للغير، ويجب أن يكون جيرانه مسلمين، ليكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين، حين حدوث أي خلافات.

إثبات الضرر بشهادة الشهود

وأوضح أنّه حال كانت الزوجة في بداية الزواج، ارتضت بالدخول فى مسكن أهله، ولم يكن خاليًا من سكن الغير، فلم يكن لها الاعتراض على ذلك بهذا السبب، إلا حال إثباتها للضرر الذي وقع عليها بعد الزواج، ويكون حينها بشهادة شهود.