بدء التحقيق مع السائق المتهم بقتل سهير الأنصاري في دمنهور

بدأت، قبل قليل، النيابة العامة بمركز شرطة دمنهور، برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس النيابة، التحقيق مع السائق المتهم بقتل سهير الأنصاري سيدة العمل الخيري في محافظة المنوفية، والتى لقيت مصرعهما أثناء ذهابها إلى إحدى القرى من أجل مساعدة عروس يتيمة.

مصرع سهير الأنصاري في دمنهور

يذكر أن السائق متهم بالتعدي على سيدة الخير في دمنهور باستخدام عصى حديدية ما أدى إلى مصرعها، حيث عُثر عليها مسجاة في أرض زراعية خلف مباني جامعة دمنهور.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد عثور الأهالي على جثة سيدة في العقد السادس من عمرها، وتبين أنها تدعى سهير الأنصاري، 62 عاما.

وبتقنين الإجراءات ضُبط المتهم، حيث تبين مصرعها على يد سائقها الخاص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.