محافظ الإسكندرية: خروج جميع مصابي جماهير نادي الاتحاد من المستشفى

زار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الطالب إسلام محمد أحمد زكي، أحد أبناء جماهير نادي الاتحاد السكندري، وذلك بمستشفى مصر الدولي بالقاهرة، للاطمئنان على استقرار حالته، بعدما أصيب أثناء مبارة لكرة السلة أمام النادي الأهلي بالصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

واطمأن محافظ الإسكندرية على استقرار حالة الطالب وتلقيه العناية والرعاية الطبية اللازمة، واستفسر منه عن وجود أي احتياجات له، متمنيًا له الشفاء العاجل.

محافظ الإسكندرية: خروج جميع المصابين من جماهير نادي الاتحاد بعد تلقيهم العلاج

وأوضح المحافظ أنه تم الاطمئنان على خروج جميع المصابين من جماهير نادي الاتحاد بعد تلقيهم العلاج والعناية الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه عقب وقوع حادثة الإصابة تواصل فورًا مع جميع المسؤولين والمختصين للاطمئنان علي حالة الجماهير السكندرية المصابة.

زيارة مصابي نادي الاتحاد السكندري

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة، الدكتور محمد شريف، رئيس مجلس إدارة المستشفى والعضو المنتدب، أحمد عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري.