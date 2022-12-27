محافظ الإسكندرية: فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف ساهم في تصريف 10% منها

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تمركزات سيارات الصرف الصحي وسيولة الحركة المرورية، مؤكداً استمرار الاستعدادات بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبا لأي تقلبات مناخية مفاجئة.

وقال محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، إنه تم التأكيد على تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار التي تجمعت في 49 نقطة ساخنة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أول أمس بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى، مؤكدًا أن الحالة المرورية بجميع شوارع المحافظة جيدة وطبيعية اليوم.

استقرار طقس الإسكندرية

وأشار «الشريف» إلى أن المحافظة شهدت أمس استقرارا في حالة الطقس وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدًا استمرار الاستعدادات بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبا لأي تقلبات مناخية مفاجئة.

مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف أسهم في تصريف 10%

وأوضح المحافظ، أنه بمقارنة شتاء العام الماضي بهذا العام يتبين أن مشروع فصل شبكة الصرف الصحي عن شبكة الأمطار أسهم هذا العام في تصريف أكثر من 10% من كميات مياه الأمطار الراكدة بالشوارع.

ووجه المحافظ الشكر للجهات التنفيذية بالمحافظة على رأسها شركة الصرف الصحي واللذين واصلوا العمل على مدار 4 أيام لإزالة جميع تداعيات النوة.