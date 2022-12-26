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مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يستقبل محافظ الإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد

كتب:

مريم شريف
10:37 ص | الإثنين 26 ديسمبر 2022
مطران الكنيسة للاتنية ومحافظ الإسكندرية

مطران الكنيسة للاتنية ومحافظ الإسكندرية

استقبل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، أمس، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، حيث تبادل الطرفان التهاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

وأشار الحضور إلى روابط المحبة الأخوية، التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدين أهمية السعي الدائم من قبل الكنيسة الكاثوليكية نحو التعاون المشترك مع كل أجهزة الدولة، لتنمية، وتطوير الوطن، ورفعة شأنه.

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