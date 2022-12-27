مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان سكة حديد بأسيوط

لقي شاب مصرعه اليوم الثلاثاء، صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد في مركز ديروط بأسيوط، أثناء عبور المزلقان، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ديروط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بمصرع شاب

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد في ديروط بأسيوط.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شاب يدعى «إ. ع. إ»، 23 عاما، بمزلقان السكة الحديد بمركز ديروط التابع إلى محافظة أسيوط، أثناء عبورة المزلقان.

نقل الجثة للمشرحة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.