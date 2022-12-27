محافظ أسيوط يوجه حملات تفقدية لمتابعة تطوير مشروعات قرى الريف المصري

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة مشروعات تطوير قرى الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف المصري، لضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم والارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأسر المستهدفة، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، مشيراً إلى تقديمه سبل الدعم كافة للانتهاء من المشروعات، وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

متابعة المشروعات الخدمية

وفي هذا الإطار، تفقد حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، أعمال الإنشاء والرفع المساحي للوحدات الصحية والمراكز الطبية بقرية درنكة، وقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.

كما تفقد محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، أعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية الكودية التابعة لمركز ومدينة ديروط، رافقها خلالها نواب مركزي أسيوط وديروط، ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسؤولي الرصد والمتابعة بوحدة تطوير الريف المصري.

مبادرة حياة كريمة

وأشار محافظ أسيوط إلى النقلة النوعية التي أحدثتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى ومراكز المحافظة، من تيسير الخدمات علي المواطنين وتوفير سكن كريم وخدمات طبية وتعليمية وبنية تحتية، بجانب توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء المجمعات الصناعية والحرفية.