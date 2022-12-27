ممثل منتخب مصر لكمال الأجسام من القوات المسلحة يحقق ذهبية بطولة العالم للهواة

في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين، وتأهيلهم وفقا لأحدث الأسس العلمية المدروسة ومناهج التدريب المتطورة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى على منصات التتويج، تمكن ممثل المنتخب القومي لجمهورية مصر العربية لكمال الأجسام، العقيد شريف مصطفى كمال الشيوي، من قوات الصاعقة، من الفوز بالمركز الأول وتحقيق الميدالية الذهبية ببطولة العالم للهواة لكمال الأجسام «مستر يونيفرس»، التي نظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام على مدار عدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أنّ العقيد شريف الشيوي، حقق المركز الأول ببطولة العالم لكمال الأجسام التي جرت فعالياتها بدولة إسبانيا عام 2020.

تأتي النجاحات في إطار إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة بأنّ الرياضة أحد أهم ركائز تحضر الشعوب وتقدمها، وتأكيدا على أنّ الأبطال الرياضيين من أبناء القوات المسلحة قادرين على إثبات قدراتهم كنماذج مشرفة بمختلف المحافل التي يشاركون بها.