مساعد وزير النقل بصالون التنسيقية: تطوير الموانئ البحرية بناء على توجيهات الرئيس

قالت الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، إن النقل البحري من الملفات المهمة ولكن بعيدة عن الشأن العام؛ لأنها لا تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، منوهة بأن هذا الملف يحتاج لتسليط الضوء عليه بشكل أكبر.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «قطاع النقل البحري بين الواقع والمأمول 2022» للحديث عن قطاع النقل البحري، والأهمية الاقتصادية للنقل البحري، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

وأكدت مساعد وزير النقل، أن الموانئ المصرية تمتد على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، وإجراءات تطوير الموانئ البحرية كانت بناء على توجيهات الرئيس السيسي الذي وجّه بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير من أجل جعل مصر مركزا عالميا لوجستيا يخدم التجارة العالمية.

تطوير البنية الأساسية

وشددت الدكتورة هدى عطية على أنه بناء على هذه التوجيهات الرئاسية تم العمل على تطوير منظومة النقل البحري من قبل وزارة النقل لتقديم خدمة ملاحية جيدة للتجارة العالمية عن طريق دراسة احتياجات السوق وتجهيز البنية الأساسية للموانئ.

وأوضحت مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، أنه تم مراجعة الخطط للموانئ المصرية، ولم نكتفِ بذلك بل كان هناك استعانة بخبرات سواء من خارج أو داخل مصر، وتم العمل بالفعل على عدة محاور متمثلة في تطوير البنية الأساسية ومنظومة الخدمات المقدمة، والبنية التشريعية وتكنولوجيا المعلومات.