عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصفاة بترول بالعراق كتب: عمرو حسني 05:23 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 حريق اندلع حريق هائل في مصفاة «لاناز» النفطية الواقعة في إقليم آربيل في منطقة الكويرة بالعراق، حسبما ذكرت قناة «العربية الحدث» في خبر عاجل لها. اقرأ المزيد: رئيس وزراء العراق: لدينا خطط واعدة في مجال النفط والغاز بالتعاون مع إيطاليا جمال الكشكي يكتب: لا بد من العراق «السوداني» يوجه بطائرة خاصة لنقل جثة نائب رئيس وزراء العراق الأسبق من قطر أستاذ بجامعة اليرموك: مصر والأردن سيدفعان العراق إلى التنمية والاستقرار العراق حريق إندلاع بترول بقلم عمرو حسني