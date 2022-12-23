رئيس وزراء العراق: لدينا خطط واعدة في مجال النفط والغاز بالتعاون مع إيطاليا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، قوة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعدادهما لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم، الجمعة، إن إيطاليا لها دور إيجابي مع العراق خصوصا في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدا أهمية استئناف عقد اللجنة المشتركة بين البلدين والاستفادة من التجارب الإيطالية في مجال السياحة الدينية والأثرية، منوها بأن بلاده لديها خطط واعدة في مجال النفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع».

من جانبها، أكدت ميلوني اهتمام بلادها بتواجد الشركات الإيطالية في العراق، مشيرة إلى أن العراق أنجز خطوات مهمة بمجال الاستقرار الأمني، وأن إيطاليا تدعم أمن واستقرار العراق، منوهة بوجود تعاون ثقافي بين البلدين.