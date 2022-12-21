«السوداني» يوجه بطائرة خاصة لنقل جثة نائب رئيس وزراء العراق الأسبق من قطر

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإرسال طائرة خاصة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق، سلام الزوبعي من قطر إلى العراق.

بيان لرئيس مجلس الوزراء

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء -في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، الإخبارية اليوم الأربعاء- أن السوداني وجه بإرسال طائرة خاصة لنقل الجثمان من قطر، ليوارى الثرى في بلده العراق.

وفاة في الهند

جدير بالذكر، أن نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، سلام الزوبعي، توفي عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض، خلال رحلة علاجية في الهند.