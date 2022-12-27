استشاري أمراض نفسية: أصحاب النظرة السلبية والمتشائمة عقلهم شديد التشيخ

كشف الدكتور عمرو سليمان استشاري الأمراض النفسية الفرق بين الاضطرابات النفسية والمرض النفسي، موضحا أن شبكة المعلومات الرهيبة داخل مخ الإنسان، عرضة للحركة طوال الوقت وليس لها ثبوت، لافتًا إلى أن ما يسيطر عليها هي السمات الشخصية والجينات.

الأمراض النفسية المزمنة تؤثر على السمات الشخصية

وأوضح خلال لقائه مع برنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية «dmc»، وتقدمه جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، أن السمات الشخصية تؤثر على وجود اضطراب أو مرض نفسي يطول أمده، معتبرًا أن الأمراض النفسية المزمنة، تؤثر على السمات الشخصية.

العصبية تؤدي لتشيخ المُخ

حذر سليمان من العصبية، مشيرًا إلى أنها تؤدي لتشيخ المُخ وكذلك القلق الذي يؤدي لتشيخ الدوائر المعرفية، ودوائر المعلومات داخل المخ، مؤكدًا أن أصحاب النظرات السلبية المتشائمة طوال الوقت، تعتبر سمة شخصية لمن يطلق عليهم ذوي العنف السلبي.

ولفت استشاري الأمراض النفسية، إلى أن أصحاب هذه السمات عقلهم شديد التشيخ، وغير قادر على الابتكار، وغير قادر على ايجاد الحلول، وأن قدرته على أن يرى نفسه مؤثرًا، ضئيلة، نظرًا لانه ارتكب أخطاء مثل نظره للمشكلات، حيث يؤدي ذلك لعدم ايجاده لأي حلول أو ابتكار.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.