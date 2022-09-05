محمد عبدالرحمن بعد أزمته الصحية: قررت التوقف عن العصبية (فيديو)

طمأن الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، جمهوره ومتابعيه، على آخر تطورات حالته الصحية، بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، وخضوعه لعملية قلب مفتوح، وتأكيده أنه أصبح في حالة جيدة تمامًا، بعد خروجه من المستشفى، ومحاولة التزامه بتعليمات الأطباء المعالجون له.

وقال «توتا» في تصريحات لـ«الوطن»، عن كفاءة القلب بعد عملية القلب المفتوح «الحمدلله قلبي زي الفل، للأسف كنت شخصًا مدخنًا، وهى من العادات الخاطئة التي كنت أقوم بها، وتوقفت عنها تمامًا».

عملية القلب المفتوح كانت مفاجئة و«خضة» كبيرة

واستطرد بقوله: «وقت الأزمة، كان في مفاجأة وخضة كبيرة، لكن الحمدلله عدت على خير، كنت أعتقد أن هناك أمورًا أخرى هى التي تسبب لي الآلام منها المعدة أوالصدر، لكن فوجئت بأن القلب هو الذي به مشاكل، الحمدلله ربنا رزقني بمجموعة من الأطباء العظماء، مثل دكتور وليد سروجي، ودكتور حمدي نجاح، ودكتور تامر البنا الجراّح الذي قام إجراء العملية، ربنا جعلهم سبب إن الواحد يرجع تاني وبنتعافي حاليًا».

3 أمور قرر الالتزام بها بعد أزمته الصحية

وأشار محمد عبدالرحمن، إلى أنه بعد أزمته الصحية التي مّر بها، سيكون هناك بعض الأمور التي قرر الالتزام بها الفترة المقبلة، منها ممارسة رياضة المشي، والحفاظ على مسألة الامتناع عن التدخين، وعدم العصبية الزائدة «أنا بتعصب جدًا، وأي حاجة بتكون على أعصابي وأنا شغال وأبقى مركز جدًا، وبالتالي هناك ضغط نفسي وجسدي، يجب الإيمان بأن كل حاجة بتعدي، وبالتالي يجب التعامل معها بهدوء».

فيلم الدعوة عامة حاليًا بالسينمات

يعرض حاليًا في السينما فيلم الدعوة عامة، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج وائل فرج في أول تجربة سينمائية له.