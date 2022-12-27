استشاري أمراض نفسية: الشخص كثير القلق عقله يسبق إلى السيناريوهات الأسوأ

قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الأمراض النفسية، إن الشخص كثير القلق، عقله يسبق إلى السيناريوهات الأسوأ في كل المواقف.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc، «الشخص القلوق لديه إشكالية شبيهة بالمتشائم، لأنه من كثرة القلق عقله يسبق للسيناريوهات الأسوأ في كل المواقف، وعندما يأخذ نصيحة نقوله بالراحة خلي بالك أنت بتعمل دا وأنت مش دريان، ومن كتر متعودت بقى اللاشعور عندك بيستدعي الأسوأ دائما عشان تحمي نفسك، ودا خاطئ لأنك حولت كل خلاياك العصبية لشيء صعب وسلبي».

وتابع: «حب السرير أو حب النوم مدة طويلة، لها علاقة بفصل الشتاء وتغيرات الفصول، ونلجأ في هذا الفصل لفكرة البيات الشتوي، لكن الأمر يتعدى فكرة عدم القدرة إني حابب القعدة في السرير ومخي متحجر وواقف هنا، ومقنع نفسي إني مش قادر أقوم وهو له علاقة بطبائع الشخصية سواء كسول أو علاقة بمرض الاكتئاب، وهم مرضى من كتر فقدانهم للطاقة بتكون عقليتهم مش قادرة تحرك الإشارات العصبية اللي بتنزل من مراكز الحركة لعضلات الجسم، وهو شبه ستارة سوداء على كل الوظائف العليا التي منها الحركة وعنده ما يسمى بفقدان الطاقة».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.