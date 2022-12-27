استشاري نفسي: أصحاب النظرة السلبية المتشائمة مشكلاتهم دائما كبيرة

أكد الدكتور عمرو سليمان استشاري الأمراض النفسية، أن أصحاب النظرة السلبية المتشائمة، دائمًا لديهم مشكلات كبيرة، إذ يروا أنهم غير مؤثرين في اتخاذ القرارات، وينظرون دائمًا للمشكلات، ولا يبحثون عن الحلول الممكنة لهذه المشكلات.

العصبية يمكن أن تتحول إلى اضطراب ومرض مزمن

وحذر «سليمان» خلال لقائه مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، وتقدمه جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز من العصبية، معتبرًا أنه ظاهرة نفسية وسمة من السمات الشخصية، تتحول إلى اضطراب ومرض مزمن حال المحافظة على تكراره يوميًا.

العصبية تعتبر مرض نفسي

وأشار إلى أن العصبية تعتبر مرض نفسي، حينما يعتاد العقل على ذلك، لافتًا إلى أن التدريب على عدم العصبية يساعد على تغير سلوك الخلايا العصبية في التعود على ظاهرة العصبية، ويمكن للشخص أن يتغير بعدها.

وشدد استشاري الطب النفسي، على أن بدء التدريب على عدم العصبية، يساعد الشخص في الوصول للسلوك الطبيعي، وعدم العصبية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.