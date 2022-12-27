المحافظات تسجل أقل درجة حرارة غدا بالتزامن مع المرتفع السيبيري

تعيش محافظات مصر أجواء باردة نتيجة المرتفع السيبيري شديد البرودة الذي يضرب مصر ودولا مجاورة خلال الفترة الحالية، على أن يكون غدا الأربعاء أشد الأيام برودة، حيث تسجل المحافظات أقل درجة صغرى مقارنة بسائر أيام الأسبوع.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن المرتفع السيبيري هو مرتفع جوي تصل فيه درجة الحرارة لتحت الصفر في بعض الدول، بل وتصل درجات الحرارة إلى سالب 40 أو 50 في المناطق الباردة، إلا أن الوضع لا يصل لهذا الحد في محافظات مصر.

أصعب أيام المرتفع السيبيري على مصر غدا

وعكست توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة لمحافظات مصر حتى نهاية الأسبوع، تأثير المرتفع السيبيري الذي يصل أشد نقطة له غدا الأربعاء بتسجيل أقل درجة حرارة وذلك على شمال الصعيد بـ8 درجات مئوية.

أقل درجات الحرارة على المحافظات بالتزامن مع المرتفع السيبيري

وتعد محافظات جنوب الصعيد الثانية في الأكثر برودة بالتزامن مع المرتفع السيبيري، حيث تسجل الحرارة 10 درجات مئوية للصغرى، تليها القاهرة والوجه البحري بـ11 درجة مئوية، ثم السواحل الشمالية على رأسها الإسكندرية بـ 12 درجة مئوية، والأقل تضررا منطقة جنوب سيناء 14 درجة مئوية للصغرى.

نصائح مع المرتفع السيبيري

ووجهت محافظات صعيد مصر نصائح للمواطنين مع المرتفع السيبيري، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في ظل انخفاض درجات الحرارة، مع رفع حالة الطوارئ تحسبا للأمطار التي قد تصاحب ذلك المرتفع.