نصائح لتجنب أضرار المرتفع السيبيري وعدم الإصابة بالأمراض.. ارتدِ 3 طبقات ملابس

منذ أيام أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض مصر لما يطلق عليه «المرتفع السيبيري»، وهو شديد البرودة، وتصل درجة الحرارة خلال لتحت الصفر، إذ يأتي من مناطق شديدة البرودة تصل فيها درجات الحرارة إلى سالب 40 أو 50، ومن وقتها، أصبح هذا الأمر الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية.

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن التعرض لدرجة حرارة هواء تصل إلى 50 تحت الصفر يؤدي إلى انخفاض كبير في درجة حرارة الإنسان، والتي تقل عن 37 درجة، بل والتعرض لهواء درجة حرارته بهذه النسبة المنخفضة يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم لأحيانًا 35 درجة، مما يهدد حياة الفرد، خاصة مع ضعف الجهاز المناعي، كما يهدد كفاءة الجهاز المناعي وكفاءة الإنزيمات، مؤكدًا أن انخفاض درجة واحدة مئوية فى درجة حرارة الإنسان يؤدي إلى خفض كفاءة الجهاز المناعى بنسبة 40%.

التعرض للمرتفع السيبيري.. يُسبب النعاس

وانخفاض درجة حرارة الجسم الناتجة عن التعرض للمرتفع السيبيري يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، فلا يستطيع الجسم إنتاج كفايته من الطاقة، مما ينتج عنه أعراض أبرزها نقص التنسيق بين المخ والعضلات والارتباك العقلي وتباطؤ ردود الفعل، والنُعاس.

ويؤدي التعرض للمرتفع السيبيري القادم والذي بدوره تصل درجة حرارة هواءه لـ50 تحت الصفر إلى بطء حركه الدم والتي تخفض من كفاءة الأهداب التنفسية والتي من طبيعة عملها طرد الفيروسات الغازية، وبالتالي تتمكن الفيروسات من التكاثر داخل الإنسان، كما تظهر اضطرابات النوم في الأيام الباردة.

ما هو المُرتفع السيبيري؟

والمرتفع السيبيري هو مرتفع جوي يتكون من كتلة ضخمة من الهواء البارد والتي تتجمع فوق منطقة سيبيريا التي تقع شمال شرق آسيا، والتي تبلغ درجات الحرارة بها 50 تحت الصفر، ويؤدي المرتفع السيبيري إلى انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ويُسبب طقس شديد البرودة ورياح بادرة وأمطار، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

نصائح لتجنب الضرر الناتج عن المرتفع السيبيري؟

وينصح الدكتور مجدي بدران بارتداء الملابس الشتوية والتي يجب أن تكون من عدة طبقات، والتي تصل إلى 3 طبقات، طبقة، طبقة داخلية قطنية رقيقة تساعد على نقل الرطوبة بعيدًا عن الجسم، بينما الطبقة الوسطى هى الطبقة العازلة الأساسية، ومن الممكن أن تكون من عدة طبقات رقيقة، والصوف هو أفضل الأقمشة الملائمة للطبقة الوسطى، والطبقة الخارجية من الملابس تحمى من الرياح والبرد والمطر.