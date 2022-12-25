«المرتفع السيبيري».. مصطلح بات منتشرا عبر محركات البحث العالمية خلال هذه الساعات، تزامنا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض مصر لهذا المرتفع الجوي والذي سيجعل الأجواء أكثر برودة خلال فصل الشتاء الحالي، حيث يعود هذا المرتفع إلى مناطق روسيا وشمال آسيا والتي تبلغ درجات الحرارة بها 50 تحت الصفر، إذ يؤدي هذا المرتفع إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة، لأنه مرتفع قاري بارد.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س و ج» كل ما تريد معرفته عن المرتفع السيبيري، وفقا لما صدر عن هيئة الأرصاد الجوية.

س/ ما هو المرتفع السيبيري؟

ج/ المرتفع الجوي السيبيري ينتج عنه تكون كتلة كبيرة من الهواء البارد، تلك الكتلة التي تتجمع أعلى منطقة سيبيريا، ويكونها شدة التبريد السطحي أعلى المناطق القارية، والتي تفصلها مسافات كبيرة عن التأثيرات البحرية.

س/ ما هو مصدر المرتفع السيبيري؟

ج/ مناطق روسيا وشمال آسيا هي مصادر المرتفع الجوي السيبيري، والتي تبلغ درجات الحرارة بها 50 تحت الصفر.

س/ ما هو سبب حدوث المرتفع السيبيري؟

ج/ يحدث المرتفع السيبيري نتيجة ضغط الهواء البارد المرتفع، ويسود ضغط مرتفع في المناطق التي يؤثر عليها، وتنخفض فيها درجات الحرارة، وبالتالي تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سمات المرتفع الجوي السيبيري.

س/ ما هي آثار المرتفع السيبيري؟

ج/ يؤدي المرتفع السيبيري إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة، لأنه مرتفع قاري بارد.

س/ هل ستتعرض مصر للمرتفع السيبيري؟

ج/ مصر لا يؤثر عليها المرتفع الجوي السيبيري، ولكن من المتوقع أن تتعرض له خلال فصل الشتاء الحالي.